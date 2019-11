Lorena Herrera no quiere hablar de sus cirugías

La escultural mexicana dice que es de mal gusto hablar de los cambios estéticos.

La actriz y cantante Lorena Herrera dijo a las cámaras de El Gordo y La Flaca que la cirugía debe ser la última opción. Aunque afirmó que no dirá que no se ha hecho nada porque “sería mentir”, tampoco dirá que se ha hecho “porque no“. Le parece que no está bien decir si has pasado o no por el quirófano para hacerte cambio estéticos. Habló también, de que los comentarios que le dejan en Instagram sobre sus “arreglitos” no le importa en lo más mínimo. Dijo que la gente debe ser libre de “hacer y deshacer como mejor le plazca, que cada quien decida si se quiere poner o quitar”. Pero que por lo pronto, no le pregunten qué se ha hecho porque no lo responderá y además, dejó muy claro que “ella no le tiene que dar explicaciones a nadie”.

Puedes ver las declaraciones completas de la cantante aquí.