Novia prohíbe a los hijos del futuro esposo asistir a la boda

Si el futuro esposo se entera, tal vez piense dos veces con quien está a punto de casarse

Una futura novia ha sido criticada en línea después de revelar la sorprendente razón por la cual no permitirá que los hijos de su pareja sean parte de la fiesta de bodas.

Una boda es un momento especial, para los novios y también para la familia. Al fin y al cabo es un buen motivo para reunir a todos y disfrutar de la compañía.

Sin embargo, la protagonista de esta historia no está tan de acuerdo y no quiere que a su gran día asista una parte de la familia de su futuro esposo. En particular, no quiere invitar a los hijos de él a la ceremonia.

La mujer, que no ha querido identificarse, compartió una publicación impactante en un grupo de bodas en Facebook pidiendo consejo sobre su situación, según The Sun.

En la publicación, la novia pregunta cómo puede decirle a sus hijastros, pero sobre todo a su esposo, que no quiere que estén presentes en la ceremonia.

“¿Cómo le explicarías a tu (futuro) hijastro que no estarán en tu boda? Tengo cuatro hijos y mi prometido tiene dos hijos con su ex. Es muy importante para mí que mis hijos estén en mi boda. Mi ex (padre de los hijos) murió cuando eran muy pequeños y pasé mucho tiempo deprimida y negándome a levantarme de la cama. Fue realmente duro. Mi prometido estaba casado con su ex y sus hijos estaban en su boda, así que siento que ya han tenido la ‘experiencia”, dice el post.

La mujer continúa aclarando que, aunque no quiere que los hijos de su pareja estén en la fiesta de bodas, sí espera que ayuden a organizar la sala de recepción y sirvan comida a los demás invitados.

Con gracia, ella también planea dar a sus hijos “asientos especiales” en las primeras filas durante la ceremonia y los dejará aparecer en “algunas de las imágenes”.

Pero tal vez la peor parte de su publicación llega al final, cuando se queja de que no puede tener la lujosa boda que realmente quería, porque su prometido tiene que pagar mucho dinero al mes a su ex en manutención infantil.