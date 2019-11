Así le respondió María Celeste Arrarás a la cantante Ana Bárbara 

La bandida puso a la estrella de Telemundo "Al Rojo Vivo...", pero ésta se defendió

Ana Bárbara puso a María Celeste Arrarás “Al Rojo Vivo”, porque la famosa conductora de televisión de Telemundo aseguró que la mexicana había cometido varios errores cuando interpretaba el himno nacional de México, durante un evento de la NFL.

Ante el comentario la bandida le envió un vídeo con el siguiente mensaje:

“Este mensaje es para ti mi querida María Celeste Arrarás, yo te considero una persona con credibilidad, con honor y ética en tu carrera, pero con lo que respecta a mí y lo que acabas de subir a tu show asegurando que tuve varios errores en el himno nacional, me encantaría que rectificaras“, dijo la cantante mexicana en un vídeo compartido en sus redes sociales.

María Celeste Arrarás le respondió a Ana Bárbara a través del programa de YouTube Chisme No Like.

“Yo no sé exactamente lo que dijo ella, pero sí te puedo decir lo que yo sí dije. Y la información que yo di no es equivocada, es información de lo que han puesto los periódicos en México y lo que han puesto diferentes usuarios de las redes que han puesto sus comentarios. Y no es tanto criticándola a ella, sino es estableciendo lo que la gente está diciendo fue lo que hicimos, cuál es su malestar, porque supuestamente ella había fallado cuando cantó el himno de México”, aseveró María Celeste Arrarás.

Continuó Arrarás: “Nosotros dijimos que ella había cometido varios errores en esta segunda ocasión que ella lo había hecho. Y te soy bien sincera, los errores son mínimos como cambiar una letra, en lugar de decir “de”, decir “del”, pero tú sabes que los mexicanos son muy patriotas, y hay mucha gente que se toma eso como algo muy malo. Personas como Pepe Aguilar que dijo que si te dan el honor de cantar el himno nacional tienes que aprendértelo y cantarlo a la perfección. Yo no estoy opinando, son cosas que yo estoy estableciendo”.

La respuesta de Arrarás se escucha a partir del minuto 31:27.