Julio César Chavez y el ‘Travieso’ Arce se dieron con todo en el ring, ahora JC va por el ‘Terrible’ Morales

Después del épico combate de exhibición, el Gran Campeón Mexicano retó a Erick Morales

Este viernes por la noche se realizó una pelea de box muy esperada por la afición mexicana, sobre todo la nostálgica: Julio César Chavez enfrentó al ‘Travieso’ Arce y ninguno decepcionó a sus seguidores, ya que se dieron hasta con la cubeta.

La función se realizó en Tijuana, México, frente a 5,000 fanáticos que abarrotaron el Auditorio Municipal de la ciudad y fue a beneficio de Christian Castillo, quien se encuentra recuperándose de un derrame cerebral y es hijo del ‘Temible’ Castillo, un amigo muy querido de los pugilistas.

Mi raza, por este Niño es la Pelea de @Jcchavez115 contra mi, vamos hecharle ganas a la Vida, hijo de @DipJLCastillo animo mi raza les agradezco de Corazón,💔 todo el apoyo sin duda Los Mexicanos cuando se trata de apoyar somos los mejores Dios les regrese mil veces el apoyo👍🏻 pic.twitter.com/Ty3hFwAYXN — Jorge Arce (@TraviesoArce) November 20, 2019

Al ser una pelea de exhibición, pusieron sus propias reglas, por lo que pelearon a 3 rounds, con duración de dos minutos cada uno y lo hicieron con caretas, para proteger el rostro del César del Boxeo, quien está recién operado de la nariz y desobedeció las órdenes de su médico con tal de enfrentar a su amigo Jorge Arce y ayudar a su otro amigo el ‘Temible’ Castillo.

En el combate no se guardaron nada, intercambiaron golpes sin miedo: a Chávez no le importó estar en plena recuperación de su cirugía y al Travieso no le importó que su rival fuera más corpulento y tuviera más potencia en los brazos. No hubo medias tintas y ofrecieron un espectáculo de calidad que rebasó las expectativas, como en sus viejos tiempos.

🥊 @Jcchavez115 y Travieso Arce se dieron con todo en el Auditorio Municipal de Tijuana. Si se perdieron este final de pelea, tienen que verlo. Dos leyendas en una exhibición por una noble causa. pic.twitter.com/brk1IYWaWf — Aldair Miranda (@AldairMiranda) November 23, 2019

Al final no se anunció ganador, aunque en el ring se vio claramente quien fue el vencedor, pero lo más llamativo después de terminada la pelea fue que Julio César tomó el micrófono y retó a otro de sus amigos: al ‘Terrible’ Morales.

“Pa’ la otra sigue Erick Morales. Dice que soy muy malo, pero ya me tiene hasta los huevos. La próxima exhibición va a ser contra él”, dijo y después sonrió. “Pues el viejito dice que puede conmigo. ¿Será?”, contestó al instante el ‘Terrible’ quien entre risas y sin soltar el micrófono intercambió un par de golpes simulados con JC Chávez.