La lucha contra los opioides busca salvar vidas entre los latinos

Durante la segunda Conferencia comunitaria anual, el actor Danny Trejo narra la pesadilla de la adicción y su camino en la recuperación

En algún momento de la pesadilla que vivió por su adicción a las drogas, María Reyes estuvo a punto de perder su brazo derecho por inyectarse heroína y en varias ocasiones intentó suicidarse.

“Yo viví en una familia de adictos a los opioides y metanfetaminas. Desde joven fui expuesta a ese ambiente”, narró. “Apenas tenía 12 años cuando sentí curiosidad por probar [las drogas] y me gustaban”.

María, hoy coordinadora de programas en Social Model Recovery Systems —una organización sin fines de lucro que atiende a adictos en los condados de Los Ángeles y Orange— dijo que decidió parar hace 10 años.

Fue obligada a ingresar al centro de tratamiento donde ahora trabaja.

“Todo el proceso de mi adicción fue doloroso, casi perdí mi brazo por inyectarme heroína”, declaró María, ahora de 59 años de edad.

“Para mí, es doloroso ver cuando llegan los jóvenes a tratar de apartarse de una vida de drogas, pero ahí estoy yo y muchas personas más para ayudarles a que sepan que tienen esperanza”.

Esta semana, los directivos de Social Model Recovery Systems organizaron por segundo año consecutivo la Conferencia anual de opioides en California en el Centro de Convenciones de Anaheim.

En el lugar se dieron cita expertos en medicina de adicciones, defensores públicos, exadictos y aquellos que entienden los peligros y las pérdidas asociadas con el trastorno por consumo de opioides (OUD). El objetivo fue promover el aprendizaje, el diálogo y activar a las comunidades para abordar la actual crisis de opioides.

“Hace 35 años comenzamos este trabajo para rescatar a las personas, muchas de las cuales se sienten desahuciadas”, dijo Bruce Boardman, director ejecutivo de Social Model Recovery Systems.

“Pero la crisis de opioides ha estado entre nosotros por décadas, y desde 1950 ha afectado particularmente a las comunidades de color”.

Boardman, quien ha trabajado en la organización como consejero y supervisor, señaló que el consumo de heroína se dio con mayor frecuencia entre los latinos en la década del 60.

Aunque no pudo cuantificar el número de individuos a los que han rescatado del consumo de drogas, valoró que desde 2017 las personas adictas puedan recibir tratamiento a través de Medi-Cal.

“En Los Ángeles ha sido difícil el problema, pero ya tenemos el programa Heatlhy Way LA mediante el cual se puede atender a personas indocumentadas”, informó.

“Lo importante es que la gente pierda el miedo a la deportación. Nadie les va a preguntar nada sobre su estatus migratorio”, explicó.

Según el Departamento de Salud Pública de California, en el estado se dieron 19,808,224 recetas de opioides y 8,832 visitas a la sala de emergencias relacionadas a sobredosis. Además, 2,311 personas murieron de sobredosis por opioides y se dieron 743 muertes relacionadas con sobredosis de fentanilo.

Aumentan muertes por heroína

En su revisión de marzo de 2019 sobre Abuso de Drogas, el Instituto Nacional de la Salud (NIH) dio a conocer que en 2017 hubo 2,199 muertes por sobredosis con opioides en California, una tasa de 5.3 muertes por cada 100,000 personas, que es menor que la tasa nacional de 14.6 muertes por cada 100,000 personas.

El principal impulsor de las muertes por sobredosis de drogas fueron las que involucraron opioides recetados con 1,169 muertes en 2017.

Sin embargo, el mayor aumento en las muertes por opioides se observó en los casos de opioides sintéticos (principalmente fentanilo).

Un aumento de más del doble, de 229 a 536 muertes, en los últimos dos años. Las muertes por heroína también aumentaron en el mismo período: de 593 en 2012 a 715 muertes en 2017.

“En 1999 perdí mi casa y a mis cuatro hijos. Me alejé de ellos y se quedaron con mi madre porque yo terminé viviendo como desamparada en Skid Row por las drogas”, dijo María Reyes.

“Luego comencé a recuperar el tiempo perdido y a mis hijos. Hoy soy una mujer feliz ayudando a otros adictos”.

Por su parte, Bruce Boardman, dijo que su trabajo surgió de la idea de ayudar a otros que, como él, usaron drogas en algún tiempo.

“También lo hago porque cuando tenía 11 años mi mejor amigo se suicidó. Él era un adicto a las drogas y no paró hasta que se quitó la vida. Por eso, tenemos que trabajar juntos para remediar esta epidemia”.

“Alcohol y drogas te matan en vida”: Danny Trejo

“Yo usé drogas desde los 12 a los 24 años” reveló el famoso actor estadounidense de ascendencia mexicana, Daniel “Danny” Trejo.

Trejo, de 75 años y miembro de Teen Project, rindió su testimonio en la Conferencia anual de opioides en California, donde expresó que, como sucedió en su vida, “también hay esperanza para otros jóvenes” en rehabilitación.

De niño, Danny fue un adicto y entró y salió de la cárcel durante 11 años.

“Todo comenzó cuando yo tenía ocho años; un tío me dio un poquito de marihuana”, reveló a La Opinión. “Luego, a los 12 años fue el alcohol y la heroína”.

En la prisión San Quintín, a donde fue recluido por una condena por robo armado y un delito de drogas, Danny comenzó a ejercitarse en el boxeo. Allí ganó los títulos del peso ligero y welter.

“Diosito me protegió”, comentó. “En San Quintín me di cuenta de que ese no era el modo de vivir”..