Rashel Díaz agaradece a su esposo “hacerla tan feliz”

Hoy puedo decir que soy la mujer más feliz del mundo a tu lado, cada vez que te miro no me cabe la menor duda de que eres el hombre perfecto para mí, 😍 durante estos 5 años tú has sido mi apoyo, mi roca en cualquier momento, y todos los días le agradezco a Dios por ponerte en mi camino, los dos sabemos que Él nos unió por un propósito divino el cual pretendemos cumplir 🙏🏻. No hay palabras que describan la admiración que te tengo, eres un hombre y padre excepcional. Llegar a tus brazos me hace sentir llena de vida, paz y tranquilidad. ❤ Gracias por hacerme tan feliz. ¡Feliz aniversario babe! Eres el hombre de mi vida, que Dios nos regale muchos años más llenos de sabiduría y amor. 💑 #VidaRashel