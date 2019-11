Camila Cabello pide perdón: La cantante confiesa haberle robado al príncipe William y a Kate Middleton 

Durante su visita al Palacio de Kensington la cantante cumplió una apuesta y perpetró un robo que ahora se ha hecho público

Por alguna razón, las residencias oficiales de la familia real británica sacan a relucir lo peor de las celebridades cuando reciben una invitación para asistir a un evento en alguno de esos palacios: quien más y quien menos siente de repente unas ganas terribles de saltarse las normas colándose donde no debe, fumando o haciéndose con algún souvenir.

A principios del pasado mes de octubre Camila Cabello tuvo la oportunidad de acompañar al príncipe William y a su esposa Kate Middleton durante la recepción que habían organizado en Kensington para conocer a los diez jóvenes que habían sido reconocidos por sus historias inspiradoras y su dedicación a ayudar a otros en unos premios que entrega anualmente la BBC Radio 1.

Por norma general, la cantante suele comportarse de tal manera que los padres de sus fans más jóvenes la consideran un gran ejemplo a seguir -Camila no se prodiga en la escena nocturna ni utiliza expresiones malsonantes en sus canciones-, pero al igual que le ha sucedido a otras estrellas antes que a ella, ese escenario le hizo olvidarse momentáneamente de sus buenos modelos.

En su defensa, otro de los presentes -el locutor de radio Greg James- se encargó de provocarla retándola a que robara cualquier objeto que tuviera a su alcance para llevárselo como recuerdo.

“Lo peor de todo es que me traicionaste delante de uno de los miembros del personal, le dijiste que había robado un lápiz. No me lo podía creer“, ha desvelado la joven durante la entrevista que ha concedido este martes a Greg en su programa matinal de la BBC Radio 1. “Lo había escondido en el bolso de mi madre y mi madre no paraba de repetir: ‘No podemos hacerlo, tenemos que devolverlo’. Todavía lo tengo, y lo siento mucho. Le pido disculpas a William y Kate”.