Dulce asegura que sabe quién tentó contra la vida de José José

“Normalmente todas estas agresiones vienen de las personas más cercanas”, compartió la cantante ante los medios de comunicación

Tras la muerte de José José ocurrida el 28 de septiembre, han salido a la luz diversas versiones que apuntan que el cantante fue envenenado por su propia familia, aunque hasta ahora esta información no ha sido confirmada.

La cantante Dulce aseguró ante los medios de comunicación que ella sabe quién atentó contra la vida de su gran amigo José José, pero se negó a revelar el nombre de esta persona:

“Hubo un tipo de envenenamiento, no sé si intencional o no, porque a veces nos automedicamos o nos automedican, no quiero hablar mal de nadie, pero sé de historias que no quiero decir, pero se quedarían helados de saberlas“.

Aseguró que gente muy cercana al cantante ya estaba atentando contra su vida y fue la misma Laura Núñez quien se lo confesó: “Pregúntale a Laurita porque ella lo vivió con él“.

Enfatizó en que no es su historia, por lo que no puede compartir esta información, pero la ex asistente personal del “Príncipe de la canción” fue quien le habló muy asustada para platicarle.

“Cuando me lo contó yo me quedé perpleja y le dije ay Laurita pues hay que cuidar mucho a Pepe y me dijo: ‘No pues afortunadamente ya estamos lejos de esa situación‘”, narró Dulce, quien también compartió que aunque intentó dejar el tema del envenenamiento atrás, volvió a circular en diversos medios por lo que ella misma le preguntó a Laura Nuñez si pensaba decir lo que sabía, a lo que ella le respondió: “No, está muy fuerte“.

La intérprete de “Tu muñeca” cree que en un futuro esa información tendrá que salir a la luz, pero mientras tanto ella no es la indicada para hablar de un tema tan delicado.

Finalmente, cuando se le cuestionó si la persona que le hacía daño a José José era algún familiar, así respondió: “Normalmente todas estas agresiones vienen de las personas más cercanas, eso es todo lo que te puedo decir“.