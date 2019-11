Lis Vega reacciona a las críticas de Niurka por cirugías estéticas

“Estoy acostumbrada a que la gente siempre opine de mi”, la cantante reaccionó con sentido del humor a los comentarios de la cubana

Durante un evento realizado en la Ciudad de México, Lis Vega respondió a todos los que la critican por las cirugías estéticas a las que se ha sometido para engrosar sus labios.

La cantante compartió que hace unos años sufrió un accidente en el teatro, por lo que le quedó una cicatriz en el labio, derivado de ello se realizó la primera cirugía estética para intentar cubrir la imperfección, por lo que se siente feliz con el resultado y no presta atención a lo que la gente opine de ella:

“Me encanta todo lo que veo si no, obviamente esto se quita y si no lo he hecho es porque me gusta y no me importa lo que diga la gente de mi”, expresó ante las cámaras del programa ‘De primera mano’.

Asimismo, recordó a los periodistas que no es la única que se ha realizado un tratamiento estético, pues las miss universo y las miss mundo están operadas: “Se hacen nariz, boca, pómulos, todo y son las mujeres más bellas de mundo, entonces no pasa nada“.

En cuanto a las críticas que hace unos días hizo Niurka por las cirugías que se ha practicado, la cantante reaccionó con sentido del humor y una actitud positiva:

“Yo la respeto a ella y me parece estar como quince años atrás escuchando que alguien habla mal de mí, yo estoy acostumbrada a que la gente siempre opine de mi“.

Aseguró que cada quien tiene una forma de opinar y de expresarse, por lo que a ella no le afecta lo que Niurka diga.

Finalmente, la cubana aceptó que posiblemente tenga una adicción a la toxina botulínica y a las cirugías, pero pidió que la dejaran con su locura ya que esta no le hace daño a nadie, además es su cuerpo, son sus decisiones y es su vida.