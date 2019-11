El enternecedor momento en el que joven le pide matrimonio a su novia en su última quimioterapia

Había sido su novio de toda la vida, por lo que le prometió no la abandonaría nunca y mucho menos en esos momentos tan difíciles

En redes sociales se ha viralizado una fotografía que ha enternecido decenas de corazones, ya que es fiel muestra de que el amor verdadero estará siempre, tanto en las buenas como en las malas.

A una chica de 25 años llamada Jillian Hanson le fue diagnosticado cáncer de mama en 2017, por lo que tuvo que ser sometido a un intenso tratamiento de quimioterapia para poder hacerle frente a tan terrible enfermedad.

A su lado siempre estuvo su novio de toda la vida, Max Allegretti, quien en ningún momento dejó de acompañarla y de estar a su lado para así, motivarla a que siguiera adelante para que en el futuro, pudieran hacer una vida juntos.

“No es la situación ideal para una pareja, se les acaba la libertad para hacer lo que quieran. Le dije que realmente no sabía lo que me esperaba, pero que seguro no iba a ser fácil. No tenía por qué quedarse, le expliqué que no estaba obligado a manejar una situación así de complicada”, fue lo que algún día Jillian le explicó a Max, quien prometió estar a su lado.

Y así fue. 2 años después de haber iniciado el tratamiento, Hanson recibió su última dosis de quimioterapia. Lo que no sabía es que su novio le tenía preparada una gran sorpresa, pues ese día quería que fuera más que especial y por ello decidió entregarle el anillo de compromiso.

“El cáncer es realmente difícil, y es un viaje muy complicado que te cambia. No está hecho para que todos se queden a tu lado y lo vivan contigo. Creo que es realmente increíble cuando encuentras a esa persona”, dijo la futura novia muy emocionada.

La historia de amor de esta pareja se hizo viral y gracias a la buena acción de algunas empresas como de donaciones hechas por desconocidos, estos novios tuvieron una boda de ensueño.