Lis Vega defiende sus operaciones, y asegura que hasta las Miss Universo lo hacen

La cubana se dice orgullosa de sus voluminosos labios

La actriz cubana Lis Vega se defendió ante las críticas que su compatriota Niurka hizo de su rostro hace unos días en un programa de televisión, centrándose en los cambios en sus labios, que ahora lucen mucho más voluminosos.

En una entrevista, la cantante comentó: “(Lo hice) porque a mí me gusta; uno siempre tiene que buscar cómo uno se ve, y a mí me encantaba tener los labios carnosos…pero yo estoy feliz con mis labios…esto se quita, si no me lo he quitado es porque a mí me gusta, y si a mí me gusta no me importa lo que opine la gente de mí”.

Y agregó: “No soy la única; las Miss Universo y las Miss Mundo van todas operadas. Se hacen nariz, boca, pómulos y son las mujeres más bellas del mundo, entonces no pasa nada, yo creo que es un tema muy personal, y hay que respetar la decisión de las personas”.

