Malillany Marín deja ver su tonificado cuerpo en ajustados leggings

View this post on Instagram

Hoy es lunes de @cdlc_oficial 💓💓💓💓💓💓💓💓 y mi corazón hace bidi bidi bom bom 💃🏼💃🏼🕺🏼🕺🏼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 por ver a mi @edysmol_esoficial 🥰🥰 ustedes no se lo pierdan ! Hoy a las 11 en punto de la noche estreno y sea parte desde su casita de esta familia hermosa usando cuando comente por redes el hastag mas famoso de #mexico #Cuidatedelacamara ! Si sabian que me gusta el color rosa ?? Con esta foto espero no les quede ninguna duda ! Me siento muy orgullosa de ser mujer y de lo que hoy representamos y logramos como género. Gracias a los stylist @denchoco 💖 @miroslavact 💖 y @taracena_rafael 💖por mi look. Peinado @juanpandro y Maquillista @daniel_velru la vida es bella ! #pink #pinkdrees #blondehair #fashion #happiness Y a ustedes? Que colores les gustan ? #diacontralaviolenciadegenero #✋🏻 #💜 #💗💗 #💪🏻 #niunamenos