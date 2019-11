¡Qué grande! Así luce el bebé de Erika Zaba a casi un mes de nacimiento

Emiliano crece sano y feliz

Erika Zaba se estrenó como mamá hace poco más de 20 días. La OV7 no cabe de amor y no teme compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

Esta semana la rubia compartió fotos con su bebé.

“De repente la vida te sorprende que puedes AMAR como jamás lo imaginaste. Mi bebé hermoso”, escribió cargando y besando a Emiliano.

Su compañera Lidia Ávila expresó su beneplácito con emojis de corazones: “Lo máximo”.

Problemas para amamantar

A través de su canal de Youtube, la cantante señaló que ha tenido que adaptarse a que no pueda dormir por las noches y dijo que durante los primeros días le ponía tan mal el pañal que terminaba batido; sin embargo, uno de los retos que más le preocupa es el poder amamantarlo en lugar de darle fórmula.

“La lactancia es un tema que me ha costado muchísimo trabajo, no me bajaba la leche y la verdad es que yo sí quiero amamantarlo lo más que pueda, así que he hecho todo lo que me han recomendado y he seguido muchísimos tips como el tomar agua, nunca me ha gustado eso, pero si ayuda a que salga el alimento me tomo toda”, dijo Erika.

Para finalizar, la integrante de OV7 dijo que está muy sorprendida de ver cómo el bebé ha cambiado tanto de una semana a otra, pues además de que ya está muy atento y la sigue mucho con la mirada, reveló que hay ropa que le han regalado sus familiares que le quedaba muy bien y que ahora ya no le entra.