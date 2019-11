“El box me salvó la vida”: Andy Ruiz vivió entre pandillas, drogas y cárteles

En entrevista para el New York Times, el boxeador compartió momentos duros de su infancia

Andy Ruiz, el boxeador mexicoamericano de peso pesado recordó algunas anécdotas de su dura infancia en Imperial, California y de cómo forjaron su carácter de campeón.

El pugilista contó en entrevista para el New York Times que cuando cursaba el bachillerato, su principal objetivo no era obtener las mejores calificaciones sino hallar peleas callejeras. Prefería usar los puños antes que los cuadernos y las plumas.

“Todo el mundo es rudo en ese lugar (Imperial) porque es una pequeña ciudad cerca de la frontera mexicana”, comentó el pugilista, quien también es consciente de los obstáculos que tuvo enfrente durante el inicio de su carrera.

“Hay mucho contrabando de drogas, hay pandillas, cárteles; pero, por suerte, el box me salvó la vida. Me mantuvo disciplinado, me alejó de las calles”, agregó.

Lo que también lo alejó de las malas influencias fue la disciplina y educación de su madre y su padre, quien lo trasladaba durante horas entre las fronteras de México y Estados Unidos, para que el entonces niño Andy pudiera entrenar box en gimnasios de suelo azteca.

“No se estaba portando bien, así que lo llevé a México”, contó el padre de Andy Ruiz al famoso rotativo. Como tampoco eso pudo disciplinarlo del todo, el papá tuvo que tomar otras medidas, como ponerlo a trabajar duro en su negocio de construcción, instalando placas de yeso bajo el calor sofocante. Pero esto tampoco menguó su actitud rebelde, así que el padre tuvo que pedirle como favor a uno de sus amigos policías que metieran a su hijo a una celda. “Entonces, empezó a escuchar. Aprendió a escuchar”, relató.

Y ahí empezó la disciplina que lo llevó a vencer a Anthony Joshua hace unos meses y a arrebatarle los cinturones de la OMB, FIB y AMB.

Este 7 de diciembre será la revancha por los mismos cinturones entre estos dos pugilistas, que pelearán en Arabia Saudita en la función denominada “El Choque de las Dunas”.