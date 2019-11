Excelentes bocinas de barra a todos los precios

La mayoría de los más de 200 aparatos en nuestras califcaciones de televisores obtuvieron una puntuación apenas decente en sonido. Eso está bien para las comedias de rutina, programas de entrevistas y cosas por el estilo. Pero para las películas y series de televisión, tal vez quieras un poco más de potencia acústica.

Puedes comprar un televisor con una excelente calificación de la calidad de sonido, pero es posible que tengas que pagar más y tal vez comprar un televisor más grande de lo que realmente deseas.

Una solución fácil es agregar una barra de sonido al televisor de tu elección. A continuación, enumeramos varias opciones excelentes de nuestras califcaciones de barras de sonido, que son visibles para los miembros de CR.

Pero primero, algunos antecedentes. La mayoría de las barras de sonido tienen varias bocinas dentro de una carcasa delgada que puede montarse en la pared o colocarse en un estante encima o debajo del televisor. Las bases de sonido de estilo pedestal pueden sostener el aparato.

Las barras de sonido a menudo se venden con una bocina de graves inalámbrica para ayudar con los sonidos graves, y algunas tienen bocinas traseras para generar un sonido envolvente. Muchas tienen Bluetooth, lo que les permite transmitir música desde un teléfono. Y algunos modelos avanzados ofrecen acceso a servicios de transmisión de video y música en directo.

Más empresas están entrando en acción. Roku, por ejemplo, dice que ofrecerá este otoño su primera barra de sonido que funcionará con cualquier televisor, no solo con televisores Roku, a un precio de $180.

Roku también está haciendo un modelo similar, aunque no exactamente igual, para Walmart, con una nueva marca minorista de electrónicos, Onn. Se venderá a $129. Ambos modelos tendrán un reproductor de transmisión Roku 4K integrado y ofrecerán una bocina de graves inalámbrica opcional. Planeamos probar las barras de sonido a finales de este año y agregarlas a nuestras califcaciones.

Consejos para la compra de barras de sonido

Aquí hay algunos consejos para tener en cuenta al comprar:

• Asegúrate de que la barra de sonido se puede devolver o cambiar. Las bocinas pueden sonar muy diferentes en tu casa de lo que suenan durante una demostración en la tienda.

• Determina cuántos canales de sonido deseas. Para mejorar simplemente el sonido de tu televisor, 2.1 canales (dos canales frontales y una bocina de bajos separado) funcionarán bien. Pero si deseas un verdadero sonido envolvente, elige un sistema de 5.1 canales con bocinas traseras.

• Decide si deseas dar un salto a Dolby Atmos o a DTS:X. Estas nuevas tecnologías con sonido envolvente inmerso pueden dar a las películas con bandas sonoras especialmente codificadas un efecto más dramático y realista. Esto generalmente se logra mediante el uso de bocinas que incluyen controladores de subida para agregar una sensación de altura al sonido.

“Cuando se hace bien, especialmente con los modelos que tienen bocinas delanteras y traseras habilitadas en altura, los oyentes realmente pueden obtener una experiencia de sonido tridimensional”, dice Rich Fisco, que lidera las pruebas electrónicas en CR. Algunos sonidos, como un helicóptero que sobrevuela, pueden parecer que provienen de arriba del oyente.

Estas son algunas de las mejores opciones de barras de sonido a diferentes precios. Los miembros pueden obtener resultados detallados de las pruebas para los 52 modelos evaluados en nuestras califcaciones de barras de sonido.

Oferta especial: Creative Stage 2.1

Es difícil encontrar una barra de sonido con un sonido decente por menos de $100, pero el Creative Stage 2.1 lo hace posible.

Este sistema económico de 2.1 canales tiene pocas funciones, pero ofrece un buen sonido en general, por lo que los oyentes ocasionales probablemente descubran que funciona bien tanto para la reproducción de música como para la reproducción de bandas sonoras de películas. Carece de algunas características que suelen encontrarse en los modelos más caros, como la compatibilidad con asistentes digitales habilitados para voz y la capacidad de transmitir directamente desde cualquier servicio de música en línea.

Sin embargo, tiene Bluetooth incorporado para transmitir música desde un dispositivo portátil, así como una bocina de graves con cable. Este modelo, sin embargo, es pasivo lo que significa que carece de su propio amplificador por separado como la mayoría de los modelos que probamos.

Ofertas alternativas

Barra de comandos de audio Polk

Vizio SB3821-C6

Ofertas de precio medio: Sonos Beam

A pesar de su pequeño tamaño, la nueva Sonos Beam ofrece una muy buena calidad de sonido, además de una selección de colores en negro o blanco.

Tiene muchas funciones a un precio de varios cientos de dólares por debajo de los modelos Playbar y Playbase que son también muy recomendables. La Beam tiene incorporado Alexa, el sistema digital de Amazon, para que puedas controlar la bocina, otras bocinas de Sonos y dispositivos adicionales alimentados por Alexa mediante comandos de voz.

La Beam también incluye el soporte para Google Assistant y Apple AirPlay 2.

Ofertas alternativas

Yamaha YAS-207BL

Samsung HW-MS650

Oferta de lujo: Samsung HW-N950

Este costoso, altamente calificado y completo sistema Dolby Atmos de 7.1.4 canales ofrece una excelente calidad de sonido.

La carcasa principal tiene bocinas de salida lateral, y tanto estas como las bocinas traseras tienen controladores de salida hacia arriba para crear la sensación de altura cuando se reproduce contenido con bandas sonoras Dolby Atmos o DTS:X.

El sistema tiene WiFi incorporado para la transmisión de música, así como Bluetooth para transmitir música desde teléfonos inteligentes y otros dispositivos compatibles. Puedes controlar el volumen de la barra de sonido con comandos de voz cuando se usa con un dispositivo habilitado para Amazon Alexa, como la bocina inteligente Echo.

Ofertas alternativas

Sonos Playbar

Bose Soundbar 700

¿Qué hace excelente a una bocina?

¿Conoces la diferencia entre bocinas buenas y excelentes? En Taller del Consumidor, Elias Arias – experto de CR – le explica a Jack Rico cómo escoger bocinas de buena calidad.

