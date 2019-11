Alcalde Mexicano compra 15 Tesla Cybertrucks para patrullar su ciudad

El alcalde dijo que mandaría un montaje de los pickups a Elon Musk para recibir descuento

El anuncio de la nueva Tesla Cybertruck, la primera pickup eléctrica de Tesla, ha causado desde emoción entre los amantes de los Teslas hasta críticas y burlas en redes sociales.

Cuál sea la opinión de algunas personas acerca de este nuevo truck, la realidad es que las Cybertrucks son todo un éxito y al menos 200 mil personas han emitido un depósito para apartar un modelo de la marca de vehículos eléctricos, según Elon Musk, CEO de Tesla.

Pero el amor por estos nuevos pickups con diseño futurista no es exclusivo de los Estados Unidos, pues sus características de seguridad (como sus vidrios antibalas) han llevado a gobiernos de otros países a querer comprarlas para patrullar sus ciudades.

Alcalde de San Luis Potosí compra 15 Teslas Cybertruck

Adrián Esper Cárdenas, alcalde del municipio de Ciudad Valles, San Luís Potosí, anunció esta semana que su municipio adquirirá 15 de las nuevas pickup eléctricas de Tesla para los servicios público de seguridad de la Alcaldía.

Esper Cárdenas dijo a medios en una conferencia que para apartar 15 de los pickups, los cuales todavía no entran en producción, él pagó recursos equivalentes a un mes de su sueldo o 30 mil pesos ($1,600).

“No queremos velocidad, lo que queremos es torque para jalar las pipas de agua, los remolques de basura, que tendrían más o menos el doble o triple de carga de una camioneta normal”, dijo el alcalde, agregando que el precio de cada vehículo se encuentra por ahí del millón de pesos.

“El beneficio de estos vehículos en lo que pueden hacer es ilimitado, porque si ahorita tienes los limitantes de la movilidad, de la gasolina, ya no lo vas a tener, ya no hay justificación para que una patrulla ya no dé los rondines o para que una pipa ya no dé solución de agua a un ejido”.

Alcalde de Ciudad Valles, San Luis Potosí, adquiere 15 camionetas Cybertruck de Teslahttps://t.co/xs4RlHn1Ml pic.twitter.com/SQt7l7oNUR — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) November 29, 2019

Las camionetas que la Alcaldía ordeno, agregó, son de dos tipos. Diez unidades con opción a motor eléctrico doble y cinco unidades con opción a motor eléctrico triple, los cuales pueden acelerar de 0 a 62 millas por horas en 2.9 segundos.

