Candela Márquez quería el look de Nicole Kidman, pero arruinaron su larga cabellera

AYUDA!! 🙏😔 LES CUENTO MI EXPERIENCIA. Una persona muy allegada a mi me estuvo aconsejando que hiciera un cambio de imagen, que vio una foto hace mucho tiempo en mi Instagram donde estaba de pelirroja y que lo hiciera así.. entonces la verdad no estaba al 100% convencida de hacerlo pero tenía el apoyo de esta persona y pensaba que un cambio sería bueno. Entonces fuimos a la estética más “dura” de Los Ángeles en @thebeverlyhills @bevhillshotel donde me dijeron que en su día, grandes celebridades de HOLLYWOOD se habían realizado el cabello ahí… entonces fui! Desde el principio le enseñé esta fotografía de Nicole Kidman a la señora y dijo… SI SI YO PUEDO CLARO! No la vi muy convencida pero di un voto de confianza. Comenzó a trabajar y se tiró conmigo 6 horas en la estética porque comenzó primero a hacer mechas blancas después la raíz roja luego todo el pelo rojo, luego naranja, lo volvió a pintar y otra vez y así sucesivamente y lo único que hacía era reírse como que todo estaba bien. Este fue el resultado final y además yo diciéndole que eso no era lo que yo había pedido.. me dijo que con las lavadas se me quedaría así… y me cobro 690 dólares más 150 de propina..total? 840 dólares (16.500 pesos Mexicanos) además me cortó el cabello cuando solo le pedí las puntas…. TÍPICO! ya estoy en Mexico y me urge recomponer esto… ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A QUITAR ESTE COLOR? Que tengo que hacer?? Jamás me habían pintado el pelo, esto para mi es nuevo #peluqueria #fashion #moda #cabello #hairstyle #la #losangeles #diseño #diseñodecolor #color