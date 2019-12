Angélica Fuentes asegura que no envenenó a Vergara

La exesposa del recién fallecido Jorge Vergara, Angélica Fuentes negó que haya intentado envenenar al empresario dueño de Chivas como señalaron varios medios y comentaristas.

Fuentes aseguró que todo se trató de especulaciones que sobrepasaron los límites y que se trató de una “campaña de desprestigio” que hubo en su contra.

La también empresaria habló en un programa radiofónico donde dijo que se crearon una serie de “mentiras” que buscaron destruir su imagen.

“Me da muchísima tristeza cómo dijeron tantas mentiras sobre mi persona, esa campaña de desprestigio tan grande trató de destruir mi imagen. Jorge tomaba muchísima medicina natural, china, etc. Jamás hice nada de lo que se dijo”

Angélica Fuentes dijo que fue doloroso que medios y comentaristas retomarán una información que circulo desde 2015 y se comprobó que ella era inocente.

Asimismo la mujer señaló que cuando se enteró de la muerte de su exesposo sintió mucho dolor en especial por las hijas que tiene en común y porque Vergara no les hablaba desde hace más de tres años.

“Me entró mucho dolor por mis hijas, me dolió muchísimo que en más de tres años y medio no las haya llamado y que, por lo menos mis hijas no hayan podido cerrar esa etapa en su vida.”