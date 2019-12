¡Decepcionante! Messi ya sabía desde hace casi un mes que le darían el Balón de Oro

El redactor en jefe de la revista France Football le dio la noticia hace semanas

No se puede pensar en otra cosa más que en decepción cuando crees que la revista France Football sorprendió a Messi al anunciarlo como ganador del Balón de Oro en la ceremonia que se celebró en París hace unos días y te enteras que en realidad la noticia se la dieron a él en privado desde hace casi un mes. Pensamos que los resultados se habían filtrado un día antes, pero en realidad al argentino (y quién sabe a quién más) se los ‘filtraron’ casi un mes antes.

Pascal Ferré, el redactor en jefe de la revista France Football, la encargada de otorgar el Balón de Oro desde mediados de la década de los 50, fue quien reveló esta información al diario catalán La Vanguardia.

Lo hizo vía telefónica el 11 de noviembre, mientras Messi estaba concentrado con la Selección Argentina para encarar los duelos de la Fecha FIFA, allí Ferré notificó al futbolista que oficialmente ya era el ganador del reconocimiento.

“Fue mediante una llamada telefónica a la concentración argentina, una conversación muy natural. Le dije que quería hablar del Balón de Oro, que tenía una noticia que darle, y me replicó que había oído rumores. Yo le conteste así: ‘Pues no son rumores, te anuncio oficialmente que has ganado el Balón de Oro’. Y entonces empezó a decir ‘¿de verdad?, ¿de verdad?, ¿de verdad?’ Lo dijo varias veces y yo le contesté que sí, que sí y que sí, que era el ganador”, aseguró el representante de France Football.

LEO SE ASOMBRÓ COMO UN NIÑO "No son rumores, te anuncio oficialmente que has ganado el #BalondeOro ! Y entonces #Messi empezó a decir ‘¿de verdad?, ¿de verdad?, ¿de verdad?’…Lo dijo varias veces y yo le contesté que sí, que sí y que sí, que era el ganador”. Pascal Ferré https://t.co/UPoPjIWn8d — Messi es Barça (@GuilleTano5) December 4, 2019

“Estaba súper contento. Se veía que echaba de menos el trofeo. Es como un niño que siempre tiene regalos en la misma fecha y se acostumbra, hasta que no los tiene y entonces ansía recuperarlos”, dijo Pascal, quien también reveló que su primer voto no fue para el argentino, sino para Sadio Mané.

Sobre las múltiples listas de supuestos ganadores que aparecieron antes del evento, el redactor en jefe explicó que es común que suceda, pero que no por eso serán listas acertadas.

“Este año apareció incluso una clasificación de los 10 primeros, pero estaba llena de errores. A veces hemos llegado a lanzar noticias falsas nosotros mismos. Sobre todo en la etapa que el premio se compartía con la FIFA. Incluso confeccionamos alguna portada falsa y la metimos en Twitter. Pero en este 2019 no lo hemos hecho (…) No entendemos este interés, quizás viene dado por la rivalidad de los últimos años entre Messi y Cristiano”, añadió.

🤔 ¿Es merecido el Balón de Oro para Messi?

❤ Sí

🔃 No pic.twitter.com/OzLDJLU3Xl — Diario AS (@diarioas) December 3, 2019

Sin embargo, más allá de cómo recibió la noticia el argentino o de si merecía el premio o no, la sola idea de que lo supo mucho tiempo antes que el público en general, provoca otro tipo de preguntas como ¿Entonces Cristiano Ronaldo también sabía y por eso no fue? ¿Qué otros jugadores estaban enterados? ¿Cuál es la verdadera intención de avisarles antes? ¿No sería mejor darles la sorpresa en vivo? ¿En todos los premios será así? Y muchas interrogantes más que por ahora difícilmente se podrían contestar.