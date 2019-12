“Hago responsable a la Federación y a Televisa de cualquier daño que sufra”: Fidel Kuri

El propietario del Veracruz asegura que irá hasta las últimas consecuencias

El dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz sigue amenazante ya hora asegura que realizará acciones nunca antes vistas en contra de la Federación Mexicana de Fútbol debido a su inminente desafiliación de la Liga MX por problemas financieros y extra cancha.

Los días de Fidel Kuri como dueño del @ClubTiburones están contados; lo importante será ahora encontrar un dueño solvente e interesado para que el futbol no se vaya del Puerto La afición jarocha no se merece eso pic.twitter.com/0z8bROgw0L — San Cadilla (@SanCadilla) December 4, 2019

Fidel Kuri Grajales, además hizo responsable a Televisa y a los directivos de la Federación de cualquier daño a su integridad física o la de su familia.

“A partir de este momento hago responsable a la FMF así como a Televisa de cualquier daño que pueda sufrir en nuestra integridad física tanto mi familia como yo. He sufrido amenazas de que si me meto con fulanito, entonces me meto con tal o cuál empresa, y me la cumplieron con todo”, aseguró Kuri en ESPN