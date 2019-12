Así reaccionó José Luis Roma al embarazo de Sherlyn

View this post on Instagram

Con todo mi amor les comparto la noticia más feliz de mi vida VOY A SER MAMÁ! Mi corazón está lleno de amor, de ilusion y de agradecimiento con Dios,con mi familia, mis amigos, con los medios de comunicación y con todos usted mis amores que han sido mis compañeros y cómplices en este anhelado sueño. P.D Estado civil: enamorada de un bebé que todavía no conozco ❤ Gracias @hola_mx por este maravilloso día lleno de amor y respeto, un equipo inolvidable, perfecto para dar la mejor noticia de mi vida. Y gracias a mi @alepalomera1 y @palomeragroup por estar siempre en todas conmigo.