Sarita Sosa podría emprender acciones legales en contra de José Joel

Por medio de la presente, quiero agradecer profundamente todas las muestras de amor y admiración hacia mi padre José José QEPD así como los mensajes de solidaridad y afecto para mi familia y un servidor. Hemos recibido apoyo de todas partes del mundo. . A mis compañeros artistas les reitero mi admiración y respeto, agradezco su solidaridad y los homenajes que han realizado: es increíble constatar que el legado musical de José José no tiene géneros musicales ni fronteras. . A los compañeros de la prensa les agradezco enormemente su paciencia y apoyo, les pido continuar siendo objetivos, no tergiversar la información ni sacarla de contexto. . Bendiciones para todos! José Joel