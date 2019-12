Anel Noreña recuerda a José José con emotivo mensaje a dos meses de su muerte

View this post on Instagram

Se cumplieron dos meses, dos meses que Dios te ha llamado a su lado. Sin embargo cada día estaré agradecida por volver a sentir tu esencia después de un tiempo de lejanía. Sí con una flor nos desmostramos amor y con una flor te dije adiós mi amor… Gracias por todas las letras, los besos, las caricias, las veces que el amor nos hizo y deshizo. Por esos momentos que organizaste para estar juntos. Porque aprendí de tí lo que realmente es aceptar y querer a alguien tal y como es porque por tí perdí inseguridades y gané la confianza que necesitaba – con la que hoy día sigo frente en alto – porque a verte conocido cambio mi vida. Hoy mio te digo : Algún día te alcanzaré y te abrazaré como nunca, y con ese hecho sabremos lo mucho que nós hicimos falta. Por ahora debo sobrevivir aprender sólo con tu recuerdo y sobretodo por la bella familia que dejaste hoy aquí conmigo. Un beso al cielo , hasta siempre 🕊 · · · #unamorquemarco #unahistoria #unsinfin #unhastasiempre #josejose #anelnoreña