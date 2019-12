Jacqueline Bracamontes y los “celos” de Carlos Ponce

View this post on Instagram

Jajajjajaja jajjaja!!!! 🤣🤣🤣 #Repost @telemundo ・・・ LA VERDAD AQUÍ! @poncecarlos1 Solo tengo una fan @laurasbarcelo !! y @jackybrv a TOD@S JAJAJA TE QUEREMOS JACKY TE QUEREMOS! #MissUniverso #MisUniversoTelemundo #CarlosPonce