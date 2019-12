La sencilla mascarilla de avena de Bárbara de Regil que debes probar

View this post on Instagram

El crecimiento espiritual , cuando realmente floreces … no solo pasa cuando más felices estamos o cuando estamos meditando en un tapete de yoga … El crecimiento también pasa cuando tienes miedo , enojo , frustración , envidia… RECONOCE TUS EMOCIONES ♥️ aprende de ellas 🌸🌼🌸🌼🌸 Yo con el tiempo agradezco pasar por malos momento …. SI aveces lloro 😭 , grito 😫, me enojo😡 ….. y después pienso 💭 Pasar por crisis me ayuda a tomar mas conciencia sobre LO QUE SOY Y TENGO 🦅💪🏻 •después doy las gracias a la vida 🙏🏻♥️♥️♥️♥️♥️ Permítete fracasar ( es normal , a todos nos pasa ) Permítete SENTIR 🥺 PERO siempre APRENDER 🌼🌸 Te hace más humano Acepta tu humanidad 👫👫👫👫Amor y Paz