¡Quieren a Jorge Sánchez en la semifinal de vuelta! América considera apelar la expulsión contra Monarcas

Para el club no tenía que haber existido una segunda tarjeta amarilla

En la conferencia de prensa posterior a la semifinal de ida entre Morelia y América, Miguel Herrera declaró que no consideraba que la barrida de Jorge Sánchez contra Edinson Flores merecía castigarse con la segunda tarjeta amarilla que significó la expulsión del americanista.

🗣MIGUEL HERRERA, DT DEL #CLUBAMERICA -"No me pregunten de eso; luego lo digo yo, y ustedes joden con que yo hablo del árbitro" -"Analicen ustedes la expulsión" -"Sí nos pega; hay que buscar en casa hacer goles" pic.twitter.com/nrNahCejNd — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 6, 2019

El club comparte esta postura y de acuerdo a informes de Récord, el América está evaluando la posibilidad de acudir a la Comisión Disciplinaria para apelar la segunda tarjeta amarilla de Sánchez y así poder contar son el lateral para el juego de vuelta.

Respecto a la polémica jugada, Felipe Ramos Rizo, ex árbitro mexicano mundialista y actual analista en ESPN, declaró en sus redes sociales que la expulsión de Jorge no debería haber ocurrido ya que no cuenta con ningún sustento.

En mi opinión la segunda tarjeta mostrada a Sanchez no tiene sustento reglamentario para mostrarla, no veo falta por lo que no tenia porque ser expulsado. — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) December 6, 2019

¿Aceptará la comisión disciplinaria la apelación americanista?