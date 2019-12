Destruyen a Lis Vega en Instagram por sus cirugías

La vedette cubana asistió un show de Telemundo e impactó por su aspecto físico

La vedette cubana Lis Vega asistió como invitada al programa Un Nuevo Día. Como es costumbre en el show matutino de Telemundo, siempre suben a su cuenta de Instagram una foto de los invitados, en este caso, de Lis Vega, pero esto hizo que seguidores del show se desbocaran en comentarios negativos hacia Lis. Muchos fueron los que la criticaron por lucir “demasiado operada” y hasta llegaron a asegurar que “se destruyó el rostro”.

Sin embargo, en muchas oportunidades, Lis Vega ha estado abierta a hablar sobre sus cambios estéticos. Dijo que antes se sentía insegura y que, con los “arreglos” que se ha hecho, ahora eso ya no existe, pues goza de una gran seguridad. Adamari López, conductora del show, aprovechó la oportunidad para preguntarle por su opinión en cuanto a los comentarios que Niurka Marcos ha hecho de ella. Lis dijo que no entendía por qué Niurka la destruyó de esa manera si no la conoce muy bien, que sólo habían trabajado una vez y que para ella Niurka siempre será alguien a quien admira mucho.

Aquí les dejamos la foto que fue objeto de críticas y el video con la entrevista completa de Liz Vega en Un Nuevo Día.