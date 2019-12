“Estoy en el América y ese es mi club”: Miguel Herrera ha rechazado dirigir en la MLS para seguir con las Águilas

Miguel Herrera ha sido uno de los técnicos más queridos por la afición americanista. Con él, los azulcremas han ganado dos títulos de liga, una Copa MX y un Campeón de Campeones, y al parecer el Piojo corresponde ese cariño al equipo, pues ha declarado que rechazó dirigir en Estados Unidos para seguir al mando del América.

El pasado lunes, en la previa del sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, Miguel herrera confesó que ha tenido acercamientos por parte de la MLS, pero él ha preferido quedarse en Coapa.

“Me han hablado de la MLS… Estando en América he podido rechazar algunas circunstancias, no porque no me guste, me encantaría dirigir en algún momento en la MLS, pero estoy en el América, ese es mi club. En América cuatro clubes muy grandes, está Boca, River, América y algún brasileño por ahí”