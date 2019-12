Indignante: futbolista golpeó a un recogebalones en el estómago

Como algecirista que soy no me queda otra que darle las gracias a los medios nacionales @cuatro @marca que están haciéndose eco de lo sucedido en el derbi Algeciras – Balona.

No podemos tolerar una agresión. Por culpa de gente como Dopi el fútbol no se considera un deporte serio. pic.twitter.com/K7dNVY1SiB

— Rocío (@RocioNavas22) December 10, 2019