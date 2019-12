7 tips que te ayudarán en el amor y a conseguir pareja en esta Navidad

Buscar nuevas opciones y atreverse a lo diferente serán clave para tu relación o si estás en busca de una

Se acerca la Navidad, época del año en la que no solo tenemos oportunidad de convivir con nuestros seres queridos, sino también es un tiempo para reflexionar acerca de lo bueno y lo malo que hemos tenido en el año.

Es probable que en el amor no te haya ido del todo bien, ya sea porque no encontraste a la persona indicada para tener una relación o bien, porque decidiste ponerle punto final a ese noviazgo que al parecer, todo indica no te llevaría a ningún lado.

Pero en Navidad, la mayoría desearía ir a esas fiestas o reuniones acompañados por su pareja. Si en estos momentos te encuentras solo, la sexóloga Verónica Maza Bustamante nos da 7 tips para atraer el amor y conseguir pareja en esta Navidad, y si ya la tienes, entonces para que su relación se fortalezca durante estas épocas.

1. Para poder tener una “pareja ideal”, primero deberíamos tratar de comprender quiénes somos y qué queremos, más allá de las imposiciones sociales. Si no se conocen a ustedes mismos, será imposible poder tener relaciones exitosas.

2. El orgasmo es uno de los grandes regalos del ser humano. ¿Por qué muchas mujeres se lo niegan, no saben cómo llegar a él y sus compañeros no se esfuerzan en ayudarlas? La búsqueda es deliciosa, además de divertida, así que ¡organicen el viaje!

3. No hay un solo tipo de orgasmo. ¡Las posibilidades de vivir el clímax son infinitas! No se conformen con las fórmulas que aseguran un buen término; vayan más lejos, pues siempre hay otras puertas del gozo por abrir.

4. ¿Quieren hacer cosas realmente nuevas en la cama? No lo intenten si no han hablado con sus parejas sobre ello. Platicarlo antes de realizarlo no le quitará excitación al asunto y puede hacer que la experiencia sea más completa.

5. El sexo anal tiene lo suyo. No es exclusivamente de hombres homosexuales ni es cierto que a ninguna mujer les gusta. Si quieren saber si les genera sensaciones agradables sin importar su sexo, planeen un encuentro con lubricantes, aceites, preservativos especiales para ese uso. Sean pacientes, juguetones y amables. Vayan poco a poco si así se sienten mejor. El punto es pasarla bien.

6. Vivimos en tiempos de Tinder y demás aplicaciones que hacen posible el sexo a la carta y exprés, opción que se puede disfrutar si se establecen límites desde el principio, para que nadie se sienta engañad@.

7. ¿Qué es el amor? Nunca es tarde ni reiterativo hacerse esta gran pregunta. Se puede recurrir a las ideas de expertos, a libros, películas y otras herramientas para poder llegar a respuestas que nos satisfagan y, lo más importante, nos ayuden a integrar esos conceptos a la realidad. Todo muta, en el mundo y en nuestra vida, por lo que serán muchas las veces que se tengan que cuestionar y contestar. ¡Es fascinante!