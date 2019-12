Julián Gil continúa en problemas con la ciudad de Miami, que quiere eliminar la bandera puertorriqueña de su restaurante

View this post on Instagram

Con mucho amor cuando se decidió abrir @laplacitamiami quisimos enaltecer la cultura puertorriqueña no solo con la comida si no con un lugar que nos representara de la mejor manera …. El artista Boricua @hectorpr con su talento logró una obra de arte al plasmar nuestra bandera en el restaurante… Hoy a casi un año tenemos la audiencia final para decidir si se va o no se va la bandera … Acá seguimos luchando no solo por defender nuestros derechos y nuestra libertad de expresión si no también hacernos respetar como latinos en los Estados Unidos Ayúdame a alzar la voz usando en hashtag #noborresmibandera #puertorico #boricua #miami #laplacitamiami #puertorriqueño #bandera #coqui #racismo #persecucion #injusticia #libertaddeexpresion 🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷