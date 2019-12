Habrá penalidades para los californianos que no tengan seguro médico

Si los residentes de California no están cubiertos con un seguro de salud a partir del 1ro de enero de 2020, serán multados al momento de declarar sus impuestos; algunos califican para exenciones.

Aviso para los californianos: una nueva ley estatal podría penalizarlos con una fuerte multa tributaria si no tienen seguro médico el próximo año, y los siguientes.

Pero algunos no tienen por qué preocuparse. La ley contiene exenciones que permitirán a ciertas personas evitar la multa, como los presos, los residentes de bajos ingresos y los que viven en el extranjero.

“Será muy importante que las personas reciban una guía e instrucción clara para que no paguen una multa sin darse cuenta cuando son elegibles para una exención”, dijo Laurel Lucia , directora del Programa de Salud en el Centro de Investigación Laboral y Educación de la Universidad de California en Berkeley.

La multa de California se basa en el modelo original de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). El Congreso eliminó la pena federal, norma vigente desde este año.

El estado dorado se unirá a Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island, Vermont y Washington, D.C. , para exigir a sus residentes tener cobertura de salud y presionar a quienes no la tengan.

La mayoría de los seguros, incluyendo Medi-Cal, Medicare y la cobertura patrocinada por el empleador, satisfacen el requisito de cobertura de California. Las personas que compren un seguro para sí mismas y sus familias, ya sea a través de Covered California, el mercado de seguros de salud estatal, o el mercado abierto, tendrán hasta el 31 de enero para comprar un plan de salud para 2020. No obstante, la fecha límite para inscribirse y tener cobertura de salud desde el 1ro de enero fue el 15 de diciembre.

Si no se tiene cobertura y se debe una multa para 2020, se deberá pagar al hacer la declaración de impuestos en 2021.

La multa será de $695 para un adulto y la mitad para los hijos dependientes. Quienes tengan ingresos más altos tendrán que pagar el 2,5% de sus ingresos, lo que podría hacer que su penalización sea un poco más severa .

Se espera que los pagos de multas alcancen los $317 millones el primer año que se cobren, según la Oficina del Analista Legislativo del estado. El dinero ayudará a pagar los nuevos subsidios estatales destinados a hacer que el seguro sea más asequible para algunas personas.

No hay que pagar la multa si no se tiene seguro por tres meses consecutivos o menos durante el año, o si se está encarcelado o se es nativo americano. Lo mismo aplica para quien resida sin papeles en los Estados Unidos.

También existen exenciones si se sufren dificultades personales o familiares, incluyendo falta de hogar, violencia doméstica, bancarrota, desalojo o las consecuencias de un desastre natural.

Tampoco se impondrá multa si los ingresos del hogar están por debajo del umbral para presentar una declaración de impuestos. Esta fue la exención más común de la sanción federal, de acuerdo con los datos del IRS basados en las declaraciones de 2016. Y podría ser aún más común en California, ya que el umbral de presentación del estado es más alto que el federal, comentó Lucia.

También se puede solicitar una exención si se tiene que gastar más del 8,24% de los ingresos en primas de seguros en 2020. Esta llamada “exención de asequibilidad” también estaba entre las más comunes bajo la ley federal.

La forma en que se reclama una exención depende del tipo que se busque.

Covered California manejará tres tipos de exenciones: por conciencia religiosa, por dificultades generales y por asequibilidad. Cada una requerirá llenar una solicitud diferente, y las solicitudes estarán disponibles a partir de enero, según James Scullary, vocero del mercado.

Otras exenciones se tendrán que solicitar al presentar la declaración de impuestos de 2020 ante la Franchise Tax Board a principios de 2021. Una vocera de la oficina de impuestos aseguró que “nuestros formularios de impuestos e instrucciones incluirán información sobre todas las exenciones en la declaración”.

También se puede solicitar una exención de asequibilidad al presentar la declaración impositiva.

Gerald Kominski, del Centro de Investigación de Políticas de Salud de la UCLA, dice que el umbral del 8,24% para calificar para la exención de asequibilidad es demasiado alto y obliga a muchas familias de clase media a pagar una multa incluso cuando se encuentran en apuros para comprar un seguro.

Steven Morelock, residente de Los Ángeles, pagó cientos de dólares en multas federales durante varios años porque sus urgencias financieras no le permitían gastar $250 al mes en un plan de salud con deducibles altos. Pagaba casi la mitad de su salario mensual de $2,500 sólo en alquiler.

“Habría tenido que cambiar mis hábitos dramáticamente”, expresó Morelock, de 41 años y sindicalista. “Habría reducido a la mitad la cantidad de dinero que tenía para los gastos no fijos”. A fines del año pasado, consiguió por fin seguro por su empleo.

Otra exención que ha suscitado cierto debate es la de ser miembro de un ministerio de cuidados de salud compartidos , una asociación de personas con ideas religiosas similares, principalmente cristianas, que cubren los gastos médicos de los demás.

Los legisladores y otros que se oponen a la inclusión de esta exención en la ley de California argumentaron que los ministerios están sujetos a poco escrutinio regulatorio, que la cobertura que ofrecen es limitada y que no está garantizada. Más recientemente, han surgido preocupaciones acerca de los ministerios ficticios que se dedican a prácticas engañosas.

El doctor Dave Weldon, presidente de Alliance of Health Care Sharing Ministries, reconoce algunas de las limitaciones y dice que las organizaciones a las que representa “asesoran a sus miembros sobre que esto no es un seguro, no hay contrato, no hay obligación de pagar”.

Bob Stedman, de 55 años, dijo que él y su familia estaban exentos de la multa federal cada año debido a su membresía en Samaritan Ministries International. El residente de Lake Forest, California, planea solicitar la misma exención bajo la ley de California.

Stedman calcula que está ahorrando entre $1,000 y $1,500 al mes en primas en comparación con el seguro regular, y se alegró cuando la factura de $50,000 que recibió después de un derrame cerebral consiguió un alto descuento del hospital y luego fue casi totalmente cubierta por otros miembros del ministerio. Y saber que su dinero no se utiliza para financiar abortos, que la mayoría de los planes de salud comerciales en California están obligados a cubrir, le da “el beneficio de tener la conciencia tranquila”, comentó.

Weldon dijo que la exención se concede sólo por esos motivos. “Esta nación tiene una larga historia de acomodos religiosos”, expresó.

Si no se está seguro de poder calificar para una exención, se puede obtener más información de Covered California o de la oficina de impuestos.

Se puede contactar con Covered California en www.coveredca.com/espanol/ o por teléfono: 800-300-1506. Para la oficina de impuestos, ingrese a www.ftb.ca.gov/ o llamando al 800-852-5711.

Pero no hay que limitarse a esas dos agencias. Los agentes de seguros y los preparadores de impuestos en todo el estado trabajan los detalles de la nueva ley, y pueden ayudar.

Para obtener una lista de agentes de seguros cuya ayuda es gratuita, hay que ir al sitio web de Covered California y hacer clic en “find help” o al sitio web de la National Association of Health Underwriters ( www.nahu.org ) y presionar “find an agent”. La Sociedad de Consultores de Impuestos de California ( https://www.cstcsociety.org /) y la Sociedad de Contadores Públicos de California ( www.calcpa.org ) puede ayudar a encontrar un preparador de impuestos.

