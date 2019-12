Schumer presiona por más testigos para juicio político; McConnell descartó que Trump sea destituido

El líder de la minoría demócrata reconoce que podría haber información que ayude al presidente

Los líderes de la mayoría republicana, Mitch McConnell (Kentucky), y la minoría demócrata, Charles Schumer (N.Y.) en el Senado, se reunirán luego de enfrentarse públicamente por el juicio político al presidente Donald Trump, debido a la petición del segundo para llamar a cuatro testigos que considera indispensables, además de criticar al republicano por encuentros con el equipo de defensa en la Casa Blanca para “coordinar” estrategia a favor del mandatario.

Esto se suma a la postura de la semana pasada de McConnell, quien dejó claro en entrevista a Fox News que el presidente Trump no sería removido de su puesto.

“Todos sabemos cómo va a terminar. No hay posibilidad de que el presidente sea destituido”, afirmó.

Sin embargo, el mandatario debe enfrentar el proceso para el cual los demócratas se alistan. Schumer envió la noche del domingo una carta a McConnell, para la solicitud de nuevos testigos y mayores evidencias, algo que confirmó en conferencia de prensa este lunes, donde dijo que, quizá, los republicanos no querrán que esos testimonios no sean escuchados ni esa información sea revelada.

No hay sorpresa en los nombres que Schumer incluye para rendir testimonio, ya que han sido mencionados durante las investigaciones en la Cámara: el jefe de Gabinete interino, Mick Mulvaney; el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton; el asesor principal del jefe de Gabinete interino, Robert Blair, y el oficial de la Oficina de Administración y Presupuesto, Michael Duffey.

“Creemos que todo esto debe considerarse en una resolución. La cuestión de los testigos y documentos, que son los problemas más importantes que enfrentamos, debe decidirse antes de avanzar con cualquier parte del juicio”, escribió Schumer en la carta.

Schumer dijo en la misiva que estaría dispuesto a escuchar otros testimonios, aunque se desconoce si aceptaría la petición de los republicanos para llamar al congresista Adam Schiff (D-California), quien lideró las investigaciones en el Comité de Inteligencia, debido a su relación con el informante anónimo.

“No he visto ningún buen argumento de porqué estos testigos no deberían rendir testimonio, de porqué estos documentos no deberían ser producidos, al menos que el presidente tenga algo que ocultar y sus seguidores quieran esa información escondida”, apuntó el demócrata en conferencia, quien reconoció que el Senado ha estado estancado en varios temas, como la discusión por el costo de seguro médico, el endurecimiento para comprar armas y la educación universitaria.

Dijo que los senadores deben tener la mayor información posible para el proceso al presidente Trump, para el cual el Senado “servirá de corte”, como lo marca la Constitución.

“Los demócratas asegurarán que el juicio sea justo”, adelantó y mantuvo su postura por los testigos. “Los testigos que llamamos tienen el conocimiento de por qué la ayuda a Ucrania fue retrasada, no sabemos qué clase de evidencia van a presentar, quizá hasta presenten evidencia que exculpen al presidente Trump o quizá lo que lo incriminen… pero deben ser escuchados”.

Recordó que la información que se puede obtener con los testimonios y los documentos no es pública, pero es necesario conocerla, sobre todo después de que la Cámara encontrara que el presidente Trump cometió faltas que debe enfrentar en un juicio.

“Las citaciones para documentos… estos documentos son también muy importantes, para que los senadores tengan la información para tomar una decisión”, justificó.