Chiquinquirá Delgado, estrella de Univisión, con tremenda camisa nude, marca sus encantos

View this post on Instagram

Mis mujeres!! Mañana estarè en mi casita @despiertaamerica presentando las piezas de mi colección CHIQUI DELGADO y KIRA para @rossdressforless que podrán encontrar en seleccionadas tiendas Ross para Navidad!! Emocionada de contarles!! Nos vemos muyyy temprano!! 🎉 Tomorrow join me bright and early on @despiertaamerica @univision where I will be talking about my new lines #ChiquiDelgado and #Kira that will be available at select Ross stores in time for Christmas! Can’t wait to show you some of the amazing outfits!! 🎉🎉🎉