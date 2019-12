Sherlyn responde a quienes aseguran está ocultando el nombre del padre de su hijo

“La información es totalmente falsa”: La actriz aclaró que no volverá a tocar el tema porque le da mucha flojera

El pasado 4 de diciembre, Sherlyn sorprendió a sus admiradores con la noticia de su primer embarazo, de inmediato comenzaron a circular los rumores sobre el nombre del posible padre del bebé. Sin embargo, fue la misma actriz quien decidió aclarar que su embarazo se dio por medio de una inseminación artificial que realizó por decisión propia, por lo que se convertiría en madre en solitario.

A pesar de haber compartido esta información, la artista se ha enfrentado a nuevos rumores que insistían en encontrar un nombre del padre de su hijo. Por medio de una sesión de preguntas y respuesta publicada en su cuenta oficial de Instagram, la actriz decidió responder a quienes aseguran está ocultando información:

“Hay algunos medios que la única manera que tienen de vender sus notas, es hablando mal o inventando cosas en este caso la información es totalmente falsa.”

Sherlyn prefiere no hacer caso a los rumores, pero una vez más decidió dar la cara para compartir su postura acerca de convertirse en madre sin la necesidad de tener una pareja: “Me parece muy interesante el punto de vista de algunos medios y sus intenciones de querer ponerme candidatos y posibles papás, pero les tengo una noticia, las mujeres en el siglo que estamos viviendo, en este pleno 2019 tenemos la posibilidad de tomar acción, de tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestros sueños y sobre nuestra felicidad y qué creen, que no necesariamente vienen de la mano de tener una pareja para poder lograrlo”, expresó.

Finalmente, aseguró que tiene interés en mantenerse alejada de este tipo de rumores y únicamente se enfoca en su embarazo:

“Si no me he manifestado respecto a esto es porque tengo un proyecto más importante que crece dentro de mí y estar gastando energía en estar aclarando un chisme porque me da muchísima flojera.”

La estrella de 34 años de edad, dio a conocer en el mismo medio, que su bebé nacerá la última semana de mayo o la primera semana de junio de 2020, y aunque la inseminación la realizó en Estados Unidos, su primer hijo será de nacionalidad mexicana.