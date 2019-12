Sobre la frase incómoda: ¿Y Miguel Layún qué opina del “Todo es culpa de Layún”?

En entrevista al volver del Mundial de Clubes, el jugador de Rayados respondió si esto le afecta

La afición de Rayados viendo a Layún en el aeropuerto pic.twitter.com/ZRaQUuj7Ff — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) December 18, 2019

Para Miguel Layún no es nada nuevo que lo culpen de todo con la famosa frase “Todo es culpa de Layún”, la cual salió a flote nuevamente después de la eliminación de Rayados en el Mundial de Clubes, donde cometió un error de marca en el gol de la derrota; sin embargo, al protagonista de la frase eso ya no le quita el sueño.

Tener a Layun en tu equipo es garantía de gol… en contra.#TodoEsCulpaDeLayun — Bullying Futbolero ⚽ (@BullyingFutbol) December 18, 2019

“No las voy a callar nunca (las bocas), yo di por perdida esa batalla hace muchos años. Me queda claro que en el futbol eres tan bueno o tan malo como tú última actuación y como la gente lo quiera ver. Yo no hago esto por callar bocas, sino por satisfacción propia y porque mi familia ha estado conmigo en cada momento, por la gente que me apoyado, por el club”, indicó el canterano del América, conjunto donde jugaba cuando surgió la famosa frase.

Fue culpa o no fue culpa de Layún… 👀 Abrimos debate ✍ pic.twitter.com/RuLBF6676k — Futbol Picante (@futpicante) December 18, 2019

Al final en el cambio de Montes hubo un detalle donde turco creo se equivoca. Basanta por Montes y dejas a Stefan donde estaba. En una error individual de Layun cae el gol de ellos. Un zurdo natural quizá hubiera hecho la entrada correcta, con pierna alejada al balón. pic.twitter.com/Htj3F7KJ2B — Orlando Sosa (@Orlix007) December 18, 2019

Y hablando de su ex equipo, sobre la final, donde enfrentarán a las Águilas, el defensor se dijo emocionado por el reto que está a punto de enfrentar con su equipo, ya que América y ‘El Piojo’ Herrera son expertos en jugar finales.

“Claro que para mí va a ser especial, a nadie puedo engañar diciendo lo contrario, me dará mucho gusto poder disputar esta final con ellos, ver al equipo hacer las cosas que ha venido haciendo y con la mentalidad e ilusión de poder nuevamente salir campeón con un equipo que lo merece“, agregó en entrevista en el aeropuerto tras volver de Catar.

La final ideal…🏆 -América vs Monterrey

-Mohamed y Layún regresan a buscar un título, pero ahora vestidos de #Rayados 📸 @ESPNmx pic.twitter.com/h0uOVJuEap — Sergio Dipp (@SergioADippW) December 9, 2019

“América es América, eso nunca ha estado en tela de juicio para nadie, a mi entender y lo que viví en América es de los equipos que mejor saben encarar las fases finales, tienen eso que lo hace distinto al resto de los clubes y lo que puedo decir es que nosotros tenemos una amplia posibilidad de salir campeones por lo que mostramos en la liguilla, para mí estamos entre los equipos que mejor jugamos la Liguilla“, sentenció.