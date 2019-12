Águeda López llora: Esposa de Luis Fonsi dice que por seguir al cantante renunció a vivir cerca de sus padres

La modelo ahora quiere volver a vivir en España, porque sus padres, por la edad, la necesitan más que antes ¿Será que esto se convertirá en un problemas para el ex de Adamari López?

Recientemente, Águeda López, esposa de Luis Fonsi, reveló entre lágrimas durante una entrevista que por seguir al cantante renunció a vivir cerca de sus padres en España a quienes extraña y que además ahora la necesitan.

Durante la promoción como juez del estreno de “La Voz USA” (Telemundo), este 19 de enero en Estados Unidos, Fonsi recalcó que por su esposa sí lo haría.

“Yo amo España, tengo casa en España y hasta cierto punto medio que vivo un poco allá durante los veranos y mi esposa lo sabe que eventualmente casi que vamos a pasar mitad del año allá, si ella quiere. No soy mucho de sobre planificar mi vida. Yo lo que sé es que ahora mismo, vivo aquí en Miami, mi verdadera casa siempre será Puerto Rico, pero mi familia también es de España, así que… somos ciudadanos del mundo entero, así que me encantaría pasar largos ratos o de repente vivir en España”, aseveró el cantante.

“Es una decisión muy fácil para tomar, vamos a ponerlo de esa manera”, dice el boricua, que pasa gran parte del año viajando de un país a otro dando conciertos.

Por este motivo, antes de comenzar con su proyecto de La Voz en enero, pasará Navidad en familia. “Pido ratitos de tranquilidad familiar que me hacen falta. Ha sido un año de mucho rock and roll, no cambiaría absolutamente nada, pero me hace falta tirarme en el piso a ver una película con mis hijos, a jugar con los carritos de Rocco, a pintar con Mica, lo necesito y así quiero pasar, quiero hacer lo menos posible en esta Navidad”.

El cantante también contó que es lo que desea comer para estas fiestas: “Quiero comer comida de mi señora madre, y quiero tirarme al piso a jugar con mis dos hijos”.