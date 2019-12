Francisca Lachapel confiesa que en su infancia la Navidad era una pesadilla

La estrella de la televisión hispana en Despierta América asegura que esto ha cambiado ahora que Dios puso a su prometido, Francesco, en su vida

El concepto de Navidad ha cambiado por completo para Francisca Lachapel, y poco a poco, al lado de su prometido Francesco, la presentadora de “Despierta América” (Univision) construye memorias positivas en estas fechas que antes eran una pesadilla para ella.

“Sí claro, ha cambiado el concepto de Navidad para mí, antes no me gustaba la navidad y eso tiene mucho que ver con mi infancia. La navidad era una pesadilla para nosotros porque era un momento donde el esposo de mi mamá tenía mucho tiempo libre y ese tiempo libre se prestaba para el caos y el desorden y por eso no me gustaba. Además, como era un momento de mucho problema, no se ponía ni árbol de Navidad. Yo creo que recuerdo, si acaso, uno en toda mi vida allá en mi casa“.

La estrella de la televisión hispana en Despierta América asegura que esto ha cambiado ahora que Dios puso a su prometido, Francesco, en su vida. “Ahora sí ha cambiado porque estoy enamoradísima y para mi novio es muy importante la Navidad, y además Diosito lo ha puesto en mi camino y me ha dado la oportunidad de ver eso, de como se celebra, de estar en paz, de vivir en familia, entonces me gusta muchísimo ahora.

“Me encanta poner el árbol de navidad porque él lo disfruta, lo hacemos juntos, entonces es súper lindo ir a comprar los adornos. A él no le gusta ir a comprar los adornos, pero yo le obligo, ponemos todas las cositas lindas juntos, ponemos un “tecito” de canela en agua para que la casa huela y ponemos música navideña, entonces es como lindo y también lo hago porque yo si quiero que mis hijos tengan una navidad feliz, entonces ya desde ahora lo empiezo a disfrutar para cuando “Diosito” me de la bendición de ser mamá podamos tener esta tradición como familia.

Pero también advierte que de la época sí hay algo que aún no le gusta: “Lo único que no me gusta es la gastadera de dinero”.