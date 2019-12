Sobre la violación de Génesis Rodríguez, Mauricio Islas cuenta su verdad 

El famoso protagonista de telenovelas expondrá todo lo que lo pasó

Mauricio Islas vivió una grave acusación en su contra. Hace quince años fue señalado como el violador de la joven actriz Génesis Rodríguez, hija del cantante José Luis Rodríguez, El Puma.

Toda la verdad del actor será plasmada en un libro que conocerá la luz el próximo año, 2020. Sobre lo que ahí podrá encontrar su público el famoso protagonista de telenovelas aseguró: “A final de cuentas son experiencias que tienes en la vida y que te toca vivir”.

Sobre la acusación de violación que vivió en su contra, por parte de la actriz Génesis Rodríguez, Islas ha sido enfático en declarar que no pretender señalar de manera negativa a la actriz, o en pocas palabras, hablar mal de ella. El actor mexicano afirma que sólo busca exponer cómo vivió y sobrevivió el señalamiento público, el cual, según expuso, se manipuló a la hora de ser compartido a través de los medios de comunicación. Pero también fue claro al decir que siempre supo que todo se resolvería de manera positiva y a su favor.

El portal de la revista People en Español compartió la siguiente declaración del actor: “Están dos lados siempre. De lo que hablo ahí es de lo que a mí me costó, de lo que yo me tuve que hacer responsable y, sobre todo, de lo que entendí de ese proceso… Sabía que ese tema, tarde o temprano, se iba a arreglar de una y otra forma, porque las cosas no eran como se decían. Pero, independientemente de eso, sí había algo que también tuve que hacerme responsable, por algo me tocó vivirlo“.