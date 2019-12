Maradona, tres días de fiesta después: “me llevaron los ovnis”

El 'pelusa' además del Rey del fútbol es también el Rey de los pretextos

Genio y figura… Diego Armando Maradona fue el Rey del fútbol en su época, es el Rey de las declaraciones incendiarias y al parecer, también es el Rey de los pretextos.

Resulta que Diego, confesó en una reveladora entrevista con TyC Sports que alguna vez llegó a su casa luego de tres días de fiestas y para salir del atolladero, el ‘pelusa’ aseguró que fue abducido por extraterrestres… ¡eso lo explicaría todo!

#Maradona (en sus épocas de jugador) desapareció tres días para pegarse una borrachera terrible, y para justificar su ausencia dijo que fue raptado por OVNIS. El 'Pelusa' es un verdadero crack hasta para inventar historias. 😅https://t.co/tbfyMeUITt — Líbero (@liberoperu) December 23, 2019

“Una vez, con unas copas de más, falte a casa tres días, llegue al cuarto día y dije “me llevaron los ovnis“, explicó Maradona entre carcajadas en el programa ‘Líbero’.

En una entrevista que nada tuvo que ver con lo deportivo, Diego aseguró que su posición sexual favorita es ‘a cuatro patas’ y que perdió la virginidad los 13 con una señora mayo mientras ella ‘leía el diario’.

Maradona también aprovechó para mandar un mensaje sobre el consumo de drogas que tanto ha experimentado en carne propia:

“A los chicos les digo no a la droga, no (…) Y yo cuando tomaba falopa (cocaína) no tenía nada, era un zombi. No la prueben“