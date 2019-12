Bebé de un mes de nacido, recibió injerto de piel tras ser alcanzado por un pirotecnia

El menor ya lleva 10 días hospitalizado

MÉXICO – La primera Navidad de Jair fue en el hospital.

Aunque los doctores le informaron a la familia del bebé que probablemente sería dado de alta el lunes pasado, su abuela Martha Alvarado dijo que lo dejaron internado para vigilar que no se le mueva un plástico que le colocaron en el cuello, tras ser operado.

Jair, de un mes de nacido, fue intervenido quirúrgicamente el domingo para ponerle injertos de piel en el cuello, luego de sufrir quemaduras de primero y segundo grado al caerle un cohete mientras su mamá lo amamantaba en la cochera de su casa, en la Colonia Real de San José, en Juárez.

El niño ya tiene 10 días internado. El hecho ocurrió la noche del lunes 16 de diciembre.

“Tiene un plastiquito que les ponen”, dijo Alvarado, “se le cae y se le cae cada ratito, entonces tienen que estarlo poniendo.

“Incluso uno de ellos (de los doctores) me dijo: ‘cuídelo, que no se mueva tanto, porque este plastiquito que le ponemos es muy caro”.

La abuela expuso que los médicos no les han informado cuántos días más seguirá el bebé en el Hospital de Zona No. 21 del IMSS.

“Hasta ahorita no han venido (los doctores)”, señaló, “nomás me dijeron eso (de vigilar que no se le mueva el plástico), y que lo estuviera cuidando porque ellos se iban a ir de vacaciones”.

Esta Nochebuena la angustia fue mayor para Xiomara Berenice Meléndez, mamá de Jair, porque su otro hijo, Ángel, de 1 año, convulsionó el martes y lo internaron en la Clínica 4 del IMSS. Ayer fue dado de alta.

Ante esto, Xiomara pasó esa noche con Ángel y Alvarado cuidó a Jair.

Triste Navidad

