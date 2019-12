¿Cristiano Ronaldo se emborrachó? ¡Siiiiiu!

El portugués contó cómo fue la última vez que se embriagó y otras anécdotas curiosas de su carrera en entrevista para DAZN Italia

Es de dominio popular que Cristiano Ronaldo es un deportista adicto al entrenamiento, que en su casa no se toma refresco, que come de manera saludable y que no acostumbra beber alcohol; sin embargo, eso no significa que nunca lo haya hecho, aunque es una práctica poco común para él.

De esto, entre otras cosas, habló hace poco para DAZN Italia: de la última vez que se embriagó, hace tres años, luego de conseguir la Eurocopa del 2016 con Portugal.

“Para mí, es el título más importante que gané en mi carrera. Aquella noche reí, lloré, sufrí… Y después me emborraché, claro. Lloré tanto que quede deshidratado y con una copa de champagne ya estaba borracho. No suelo beber, pero aquella noche era especial: la más importante”, recordó.

Cristiano Ronaldo tras ganar la Eurocopa: "Lloré tanto que terminé deshidratado, bebí sólo una copa de champán y estaba un poco borracho". https://t.co/NnLgErGJvE pic.twitter.com/uaFdJd7WRN — Estadio (@estadioec) December 26, 2019

En otra de las anécdotas que marcaron su vida y su carrera futbolística, el astro de 35 años, mencionó el encuentro entre Sporting Lisboa y Manchester United, que le abrió las puertas para trascender en el deporte.

“Jugué muy bien y estaba muy ilusionado. La noche anterior le dije a mis amigos ‘a lo mejor si lo hago bien, me fichan’, pero lo dije en plan broma… En cambio, tras el partido, vino Ferguson a decirme que me querían llevar allá. Fui a Manchester y me hicieron firmar enseguida: no me lo esperaba para nada. Lo recuerdo como si fuera ayer”, agregó.

Hoy he visto en DAZN el documental sobre Cristiano Ronaldo. Desconocía el impacto que tuvo en aquel Sporting-Manchester United previo a su fichaje. Siendo un crío ya era descarado y extremadamente ambicioso. Una mentalidad fuera de lo normal. — Jorge (@quillobarrios) August 15, 2019

La figura bianconeri también mencionó cuál es el gol favorito de entre todos los que ha anotado en su carrera y, curiosamente, fue uno que le clavó a su equipo actual.

“El gol más bonito que marqué fue el de chilena contra Juventus. Fue ante un gran equipo y con Buffon en la portería. Los aplausos de los tifosi fueron especiales. Siempre pensé que Gigi era buena persona, después del partido me felicitó. Ahora que le veo todos los días, sé que él es así: siempre ayuda a los demás”, añadió.

Il gol più bello della mia carriera, parola di Cristiano Ronaldo

Linea Diletta con CR7 è su #DAZN pic.twitter.com/nFnTxdnCJu — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 26, 2019

Finalmente, el portugués retomó la anécdota de cómo nació su popular festejo de “Siiiiiiiiu”: “Cuando estaba en Madrid y ganábamos todos decían ‘síííí’ y nació de manera natural, durante un amistoso en Los Ángeles ante el Chelsea. No me esperaba que todo el mundo quedara impresionado, pero enseguida esa celebración se hizo famosa y seguí haciéndola”, sentenció.