La sexy declaración de amor de Yanet García

Sus palabras y su cinturita al descubierto son una provocación...

Yanet García está enamorada y no hay día que no viva una aventura de telenovela con su amado Lewis Howes. Hoy en Instagram apareció de tomada de su mano arriba de un helipuerto. Él llevaba un tuxedo, ella un atuendo casual y jeans rotos. La pareja no se veía del todo uniforme en vestimenta, pero no por eso se veían mal.

Junto a la imagen Yanet se declaró, de nuevo a su chico: “With you, life is always an adventure @lewishowes TE AMO ❤️🚁 2h”.

La modelo, por otra parte, está muy orgullosa de las nuevas aventuras laborales que ahora protagoniza y es que al parecer la chica del clima de México está próxima a ser un talento de Univision.

La joven está entre las animadoras de la celebración de fin de año de la famosa cadena hispana. Ella comparte créditos con otros grandes de la conducción como son Rafael Araneda y Chiquinquirá Delgado.