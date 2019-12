La transformación de los mellizos de Victoria Ruffo en fotos

View this post on Instagram

Hoy hace algunos maravillosos años llegaron a este mundo dos seres maravillosos, dos pequeñitos llenos de luz que vinieron a dar luz a sus padres, dos angelitos que llenaron un mundo de ilusiones y que tienen muchos sueños futuros por cumplir, dos seres que se han convertido en un TODO de una persona que les dio la vida @victoriaruffo ..muchas felicidades Queen, para ti y tus dos bellos angelitos que han llenado este mundo lleno de amor y cada ocurrencia vivida. Que Dios y la Virgen me los bendigan siempre y que les de muchísimos más años de vida. #HappyBirthay #VickyAnuar