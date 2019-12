A tres meses de su muerte, Marysol Sosa dedica emotivo mensaje a José José

View this post on Instagram

Hace tres meses cambiaste de domicilio mi papá, te recibió el Señor en sus aposentos y confiados estamos en tu descanso eterno. El regreso a tu país con tus cenizas fue único e inolvidable para siempre. Gracias a Dios por tu existir, por tu paso por esta tierra y personalmente por haber sido mi Papa Bear. Gracias por dejar este planeta dándome la certeza de que hay un Dios que todo lo ve, y así como termina una historia, comienza otra. . . Hoy con vida nueva en mi vientre te recuerdo con mucho amor y agradezco a mi Señor Jesús mi diario vivir. ¡Te amo para siempre! . . . #papabear #fatheranddaughter #papi #josejose #marysolsosa #iloveyou