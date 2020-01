La sucia venganza de una joven contra su novio por haberle sido infiel

Un video compartido en Twitter se hizo viral rápidamente por la forma en cómo esta chica le dio una cucharada de su propio chocolate a su pareja

Enterarse que tu pareja te es infiel puede llegar a ser un golpe sumamente doloroso, por lo que la gente puede tener todo tipo de reacciones, desde aquellas en donde las personas suelen sumirse en una profunda tristeza que las puede llevar a la depresión hasta aquellos que solo desean vengarse por lo que les hicieron.

Justamente, una usuaria de Twitter compartió un video justamente de cómo su hermana se vengó de su novio tras enterarse que la engañaba, el cual rápidamente se volvió viral.

Mientras de fondo se escuchan varias canciones, como “Your Love” de The Outfield o “Rolling in the Deep” de Adele, se ve cómo la mujer comienza a tomar varias cosas de su pareja, con las cuales decide divertirse un rato y así sacar la pena que le causó.

Primero, tomó su cepillo de dientes, el cual decidió enjuagarlo en el inodoro; posteriormente tomó su shampoo, lo vació y llenó el bote con crema para depilar. Luego tomó algunas de las prendas de su novio, a las cuales les hizo varios agujeros con las tijeras.

Finalmente, cerró con broche de oro su venganza llenando de chocolate caliente una de sus zapatillas y la otra con pegamento y además, en una de sus playeras escribió: “Yo soy un…”, junto con un dibujo que da un explícito mensaje.

En pocas horas, el video ya había superado los 5 millones de reproducciones.

El video fue compartido por su hermana Kianna por Twitter y a pocas horas de haber sido publicado, recolectó una suma de 5.1 millones de reproducciones.