Este legendario ex delantero del América, cree que Miguel Herrera es “El técnico Águila”

El primer anotador en la historia del Estadio Azteca le da su confianza a Miguel Herrera

Arlindo dos Santos es uno de los históricos jugadores del América a los que la afición le guarda mucho cariño. Él fue parte del equipo que ganó el primer campeonato de las Águilas y quien anotó el primer gol en la historia del Estadio Azteca.

El fin de semana, en entrevista con ESPN, dos Santos habló sobre el desempeño de Miguel Herrera como entrenador del América y afirmó que él lo ve como “el técnico águila”.

“Me gusta el América (con el ‘Piojo’), pero me gustó más el partido de la final, aunque no siempre juega bien, no ha sabido aprovechar la contundencia que tiene. Herrera tiene una ‘papa caliente’ en las manos y creo que el entrenador de un equipo de futbol tiene el 10% de responsabilidad, donde puede alinear o poner a sus jugadores, pero él es responsable en los primeros 15 minutos del partido, después, son los jugadores. (Herrera) Está catalogado como el técnico águila y los comentaristas dicen que si el América no sale campeón es un fracaso porque fue lo que siempre se el exigió.”

El 29 de mayo de 1966, América jugó un partido amistoso contra el Torino de Italia, como parte de la inauguración del Estadio Azteca. Con el marcador cero a cero Arlindo dos Santos tomó el balón en tres cuartos de cancha y sacó un potente disparo que se colgó en la esquina superior derecha de la portería, marcando así el primer gol en la historia del Coloso de Santa Úrsula.