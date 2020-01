El audio de WhatsApp y otras falsedades sobre el terremoto en Puerto Rico

No puedes confiar en todos los datos que circulan en redes sociales

Durante la emergencia provocada por los temblores de la pasada semana y el terremoto de la madrugada del martes que afectó a Puerto Rico, han comenzado a circular múltiples audios de WhatsApp e informaciones falsas, así como publicaciones en redes sociales que también contienen información “fake”.

A continuación, compartimos algunos de estos contenidos falsos que corren por las aplicaciones de mensajería y otras redes sociales para que puedas identificarlos y descartarlos:

1. Audio de WhatsApp: una mujer se identifica como profesora dice: “Nos informa una persona que sabe de esto que en el sur hay dos placas tectónicas que chocan mucho, las placas tectónicas están rodando para tratar de acomodarse. Se espera que cuando una de ellas que está en la punta, caiga en sitio el terremoto puede ser grande de ocho”.

FALSO – Ni las autoridades, ni ningún experto o persona cualificada ha dado veracidad a este audio. Incluso, la meteórologa Ada Monzón publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “El audio que está corriendo por WhatsApp de una señora (profesora ficticia) que conversó con el doctor (José) Molinelli es falso. Es un disparate y le pido que ayudemos a controlar los falsos rumores”.

2. Audio de WhatsApp: voz de un hombre.“Nos acaban de llamar, Giovanni sabe quién, que en tres horas se espera un terremoto grande, grande. Nos dicen que no entremos a las casas”.

FALSO – El contenido de este audio también es falso. Es un derivado del anterior en el que se cita erróneamente a expertos.

3. Rumor: “El gobierno de Estados Unidos encontró una reserva de gas natural al sur de Puerto Rico, que pasa por Guánica, la isla de Caja de Muertos y termina en Islas Vírgenes”.

FALSO – La gobernadora Wanda Vázquez Garced explicó en conferencia de prensa que no hay plataforma o infraestructura petrolera realizando extracciones, fracturaciones hidráulicas (“fracking”) o perforaciones en el área sur de Puerto Rico. Los movimientos telúricos que se han sentido en Puerto Rico responden a causas naturales.

4. Rumor: “Ahora están ocurriendo más terremotos que nunca antes”

FALSO – Según se informa en un folleto preparado por el geomorfólogo y profesor José Molinelli Freytes: “Los terremotos son tan frecuentes ahora como hace siglos. La percepción de que ahora ocurren más terremotos se debe a que hay mejores medios de comunicación que nos informan casi instantáneamente de estos eventos en cualquier parte del mundo. También han más personas viviendo en zonas peligrosas que sufren sus efectos y hay instrumentos que los detectan”.

5. Rumor – “Puerto Rico se va a hundir si siguen ocurriendo terremotos”

FALSO – “Puerto Rico no se hunde en caso de terremoto”, explicó el geomorfólogo Molinelli en entrevista con El Nuevo Día. “Nuestra tierra puertorriqueña es firme y sólida. Es la parte emergente de un gran sistema montañoso submarino que viene desde Guatemala, Nicaragua pasando por el sur de Cuba, Jamaica, La Española y el arco de las Antillas Mayores hasta llegar a Venezuela. (La isla) no se hunde ni está hueca. Ni un maremoto va a barrer la isla y en caso de un terremoto fuerte, la isla completa no va a quedar destruida. El escenario histórico en Puerto Rico es que en caso de ocurrir un terremoto -como el de 1918 o el de 1867, que fueron de magnitud 7.3, o el del 2 de mayo de 1787, que sería el que más a mí me preocupa porque quebró las murallas de El Morro porque fue un terremoto 8.0-, el escenario es que la porción de Puerto Rico próxima al área del epicentro, va a sufrir los daños mayores. El resto de la isla va a sufrir el susto y podrían haber daños menores, pero a va a quedar en pie”.