Rosalía se compara con la Virgen María y enciende polémica

Los fans se pronunciaron en contra de la comparación

Rosalía pasa por un gran momento en su carrera profesional. Tras el éxito de “Con altura”, la cantante ha podido pisar los más importantes escenarios de la música y codearse con la crema y nata de la industria.

Con su fama creciendo, cada paso que da es documentado y vigilado minuciosamente. Es por eso que en una de sus recientes publicaciones, la intérprete levantó gran polémica al compararse con la Virgen María.

En el post de Instagram, Rosalía compartió dos imágenes. En la primera se le ve sentadas en las escaleras de un trailer con una bata de baño. En la segunda está la imagen de la Virgen María.

Se supone que Rosalía estaba posando de tal manera que se asemeja a la segunda imagen, pero no a todos le agradó esta comparación.

“No me gusta la comparación”, comentó una fan. “Me gusta Rosalía pero cuando juegan con la religión, cualquiera que sea, me desagrada”, otra fan respondió. “Tienes razón, como que se burla de ella. Eso está mal”, otro admirador añadió. “Tampoco me gusta, sea creyente o no, debe respetar la religión de cada quien”, también se pudo leer entre las respuestas.