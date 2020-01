Andrés Iniesta reveló en qué club se quiere retirar y en qué puesto le gustaría volver al Barcelona

Uno de los emblemas azulgranas estaría encantado de dirigir al cuadro catalán

El mediocampista español Andrés Iniesta, quien tuvo una larga historia de éxitos con el FC Barcelona, dijo en entrevista para EFE en qué club le gustaría retirarse y que estaría encantado de volver al Barça, esta vez como DT

“Me siento muy feliz, con ganas e ilusionado. Me encanta dónde estoy, me queda este año y el próximo y espero cumplirlos”, dijo el mediocampista, cuyo deseo es despedirse del futbol con su equipo actual, el Vissel Kobe de Japón.

Sin embargo, una vez concluida su carrera como futbolista, el español explicó emocionado que algún día le gustaría volver al Barcelona, ahora como estratega.

“Sí que es cierto que el tema de entrenar es algo que me va apeteciendo; sí que es cierto que me encantaría volver en algún momento de mi vida al Barça, porque es mi casa, pero son cosas de futuro que no sé si pasarán ni cuándo”, agregó.

Finalmente, respecto al Barça, mencionó que en el país asiático está “bastante desconectado de la actualidad”, pero sabe que sigue siendo “el mejor equipo del mundo” y añadió: “Al Barça lo sigo viendo un equipo muy potente y no veo que pueda sentirse inferior en ese sentido al Real Madrid”, sentenció.